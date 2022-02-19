Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, polisin 'dur' ihtarına uymadığı motosiklet sürücüsü İsa A. (22), yaklaşık 2 kilometrelik takiple yakalandı. İsa A.´ya 6 bin 743 lira ceza kesildi.

Paşacık Mahallesi´nde dün saat 11.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan İsa A. yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometre sonra yakalanan İsa A., polis merkezine götürüldü. İsa A. hakkında 'ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmak', 'ihtara uymamak' suçlarından 6 bin 743 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet de trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-02-19 15:33:13



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