Aksaray’da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

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Aksaray’da trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte oluşacak olumsuzluklara karşı yapılan denetimler sürüyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 5 farklı noktasında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikteki olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor. Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda trafik ekiplerince belirlenen noktalarda araçlar durdurularak tek tek inceleniyor. Durdurulan araçların marka, model ve plakalarına göre tescilleri sorgulanırken, sürücülerin ehliyetleri de tablet sistemi üzerinden inceleniyor. Sürücünün ceza puanı başta olmak üzere, araç muayenesi, araç sigortası ve trafikte olumsuzluk oluşturacak hususlar kontrol ediliyor. Sürücüler trafik güvenliği nedeniyle olumsuzluklara karşı uyarılıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gün boyu noktalarda değişim yaparak denetimleri sürdürüyor.

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