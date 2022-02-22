Aksaray Belediyesi Bedriye Medresesini restore ediyor

Aksaray Belediyesi, Selçuklu Dönemi’ne ait yapılardan biri olan Bedriye Medresesi’ni restore ederek tarihi yapıyı gün yüzüne çıkartacak. Belediye Başkanı Evren Dinçer, restore çalışmalarının yakın bir zamanda başlayacağını duyurdu.

Aksaray’da Taşpazar Mahallesinde yer alan Kadıoğlu Medresesi olarak da anılan Bedriye Medresesi, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde inşa edildiği tahmin edilirken Osmanlı döneminin de önemli ilim merkezleri arasında yer aldı. Aksaray Belediyesi, Bedriye Medresesi'nin mülkiyet sorununu çözerek restore etmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, medreseye ait kitabe bulunamadığı için geçmiş tarihine ait bilginin sınırlı olduğunu, yapılan araştırmalar sonucunda medresenin Selçuklu Dönemi’nde yapıldığının tahmin edildiğini söyledi. Başkan Dinçer, restorasyon çalışması ile Bedriye Medresesi’nin manevi kimliğinin korunacağını bildirdi. Tarihi yapıların geçmişin taşıyıcıları olduğuna işaret eden Başkan Dinçer, geçmiş dönemi yansıtan yapıların korunup geleceğe aktarılması için Bedriye Medresesi’nin aslına uygun bir biçimde restore edileceğini kaydetti.

Bedriye Medresesi’nin geçmiş tarihte farklı amaçlarla kullanıldığını, özellikle Osmanlı’nın son dönemi ile erken Cumhuriyet döneminde fetvahane olarak hizmet verdiğini aktaran Başkan Dinçer, “Aksaray Belediyesi olarak ecdat yadigârı eserlerimize sahip çıkıyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan Bedriye Medresemiz, Selçuklu mimarisinin nadide eserleri arasında yer alıyor. Medresemizi aslına uygun restore ederek günümüze kazandıracağız” dedi.

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