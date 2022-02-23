Kaputa yatıp, öndeki aracı itti

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, seyir halindeki otomobilin kaputuna yatan kişinin öndeki aracı ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde, seyir halindeki otomobilin kaputuna yatan kimliği belirsiz kişi, arızalı olduğu düşünülen aracı ayaklarıyla itti. Bu anlar, fabrika işçileri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-02-23 11:04:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.