Öğrencileri zehirleyen uyuşturucular klozetten çıktı

Aksaray’da rezidansta hazırladıkları uyuşturucuları üniversite öğrencilerine satan 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Jandarmanın yaptığı aramada uyuşturucu maddeler klozette bulundu.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ve bu kapsamda geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte 3 şahsın üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şahsın da kimliğini ve bulundukları adresi tespit etti. Üniversite bölgesinde bulunan 1 artı 1 rezidansta kalan İsmail Ç. (28), Aydın Ş. (38) ve Ahmet Ö. (24) isimli 3 şahsı takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, 6 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takiplerde 3 şahsında uyuşturucu imal edip üniversite öğrencilerine sattığını tespit eden jandarma ekipleri, 6 günün sonunda düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.



Uyuşturucular klozettin içinden çıktı

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından evde detaylı arama yapan jandarma istihbarat ekipleri, rezidansın klozetinde bile uyuşturucu madde ele geçirdi. Satışa hazırlanmış 50 gram metamfetamin, bir miktar kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 3 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Şüphelilerin satışa hazırladıkları uyuşturucu maddeleri poşetlere sarıp klozet içinde sakladıkları belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi

İl Jandarma Komutanlığında şüphelilerin yapılan sorgulamasında İsmail Ç.’nin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan, yabancı uyruklu Ahmet Ö.’nün “yağma” suçundan arandığı, ayrıca Ahmet Ö.’nün sahte kimlik kullandığı, başka kişilere ait “Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi”ni kendi fotoğrafı ile değiştirerek “Resmi Belgede Sahtecilik” suçunu işlediği tespit edildi. İfadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada “Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.