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Kuzeyboru, Eczacıbaşı´na iddialı hazırlanıyor

DHA

Kuzeyboru, Eczacıbaşı´na iddialı hazırlanıyor


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Eczacıbaşı maçına iddialı hazırlanıyor. Başantrenör Kamil Söz, ''Sahamızda VakıfBank´ı yenerek bir sürpriz yapmıştık. Eczacıbaşı´na da bir sürpriz yapmak istiyoruz. Takımımız durumu şu anda çok iyi ve bundan önceki haftalarla 4 maçta 3 galibiyet almak istiyorduk. Bunu da yaptık'' dedi.
Kuzeyboru, 27 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Aksaray Spor Salonu'nda Eczacıbaşı´nı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kuzeyboru'da Başantrenör Kamil Söz, "Maçımız cumartesi günüydü, ama pazar gününe alındı. Sahamızda VakıfBank'ı yenerek bir sürpriz yapmıştık. Eczacıbaşı'na da bir sürpriz yapmak istiyoruz. Takımımız durumu şu anda çok iyi ve bundan önceki haftalarla 4 maçta 3 galibiyet almak istiyorduk. Bunu da yaptık ve sadece PTT maçında düştük o maçı da alabilirdik, fakat ben takımdan memnunum. Güzel bir çıkış yakaladık ve Eczacıbaşı maçı sonrası Fenerbahçe ile oynayacağız. İki tane çok sert ve güçlü takımla oynayacağız. Hedefimiz ilk önce Play-Off´a girmekti bunun için de büyük bir avantaj yakaladık'' diye konuştu.
HEDEF AVRUPA
Kamil Söz, ''Play-Off´ta en yukarı çıkmak ve hedefimiz Avrupa kupasına gidebilmek. Umarım bunu başarabiliriz. Çünkü Aksaray´da bir Avrupa kupası oynanması çok önemli olacak. Yabancı bir takımın gelmesi ve resmi bir maçın oynanması ve bizim gitmemizi bunu çok arzu ediyorum. Daha önce ben defalarca oynadım, ama Aksaray´da da bunu yapmak çok güzel olacak. Ya bu yıl ya da gelecek yıl tek hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Umarım bunu başarırız. Türkiye´de sadece bir, iki ilde böyle bir taraftar var. Anadolu´da Aydın'da böyle bir taraftarı vardı. Aksaray olarak taraftarda bir numara diyorum. Hem sayı olarak hem de voleybol seyircisi kalitesi olarak. Çünkü ne zaman sevinip ne zaman üzülüp ne zaman bağıracaklarını çok iyi biliyorlar. Taraftarlarımızın sevinmesi takıma katkıda bulunmaları takım için daha bir pozitif enerji oluyor. Bizim burada kazandığımız maçlarda onların çok büyük desteği vardı. Biz her zaman o desteği arkamızda görmek istiyoruz'' dedi.
Takım oyuncusu Sabriye Gönülkırmaz ise "Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hafta Eczacıbaşı´nı konuk edeceğiz ve çok zorlu bir rakip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Aksaray halkını bu maça davet ediyoruz ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kuzeyboru takımının idman görüntüsü
Eczacıbaşı hazırlıkları
Kamil Söz´ün açıklamaları
Sabriye Gönülkırmaz´ın açıklamaları
Genel detaylar
(FOTOGRAFLI)DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-24 10:20:57

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