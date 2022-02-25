Başkan Dinçer: “Topraksız tarım ile düşük maliyetli yüksek verim sağlayacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer: “Topraksız tarım ile düşük maliyetli yüksek verim sağlayacağız”

İHA

Başkan Dinçer: “Topraksız tarım ile düşük maliyetli yüksek verim sağlayacağız”

Aksaray Belediyesinin topraksız tarım projesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Topraksız tarım ile düşük maliyetli yüksek verim sağlayacağız” dedi.
Aksaray Belediyesi hibe programıyla projesini hazırladığı, üretimden ekonomiye ve kadın istihdamına kadar pek çok alanda avantaj sağlayacak ‘Topraksız Tarım’ projesinde zemin iyileştirmesi sürüyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, tarım şehri Aksaray’da üreticilere sürdürülebilir ve yenilikçi tarım uygulamaları ile alternatif tarım yöntemleri sunmak için projesini hazırlattığı Topraksız Tarım projesinde fiziki çalışma başladı. Tuzlusu bölgesinde hayata geçen ve hibe kaynaklarıyla desteklenen projede 10 bin metrekare alanda örtü altı yöntemiyle domates üretimi yapılacak.
Bu projenin örnek bir yatırım olduğu kadar çok yönlü kazanımları da beraberinde getireceğini söyleyen Başkan Dinçer, “Hibe desteğiyle hayata geçireceğimiz projemizde zemin iyileştirmesi devam ediyor. Topraksız tarım projemizde düşük maliyetle yüksek verim elde etmeyi hedefliyoruz. Bu projemizle hem üreticilerimize örnek teşkil ederek alternatif üretim teknikliği sunmuş olacağız hem de istihdam sağlayarak vatandaşlarımıza iş imkânı sunacağız. Üreten belediye anlayışı ile yenilikçi tarım uygulamamız ile şehir ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacağız. Gelişen ve büyüyen şehir yapısına uygun olarak yeni üretim tekniklerini şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor
YEREL HABERLER Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor
Kovalamaca ile yakalandı, “Gazeteyi yedireceğim” deyip basını tehdit etti 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kovalamaca ile yakalandı, “Gazeteyi yedireceğim” ...
Aksaray’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ...
Kuzeyboru, Eczacıbaşı´na iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kuzeyboru, Eczacıbaşı´na iddialı hazırlanıyor
3 çocuğunu rehin aldı, polis itfaiye merdiveniyle ikna etmeye çalıştı Polis itfaiye merdiveninden babayı oyalarken, diğer ekip kapıyı kırıp içeri girerek çocukları kurtardı
YEREL HABERLER 3 çocuğunu rehin aldı, polis itfaiye merdiveniyle ...
Öğrencileri zehirleyen uyuşturucular klozetten çıktı
YEREL HABERLER Öğrencileri zehirleyen uyuşturucular klozetten çıktı
Kaputa yatıp, öndeki aracı itti
YEREL HABERLER Kaputa yatıp, öndeki aracı itti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.