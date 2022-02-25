Başkan Dinçer: “Topraksız tarım ile düşük maliyetli yüksek verim sağlayacağız”

Aksaray Belediyesinin topraksız tarım projesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Topraksız tarım ile düşük maliyetli yüksek verim sağlayacağız” dedi.

Aksaray Belediyesi hibe programıyla projesini hazırladığı, üretimden ekonomiye ve kadın istihdamına kadar pek çok alanda avantaj sağlayacak ‘Topraksız Tarım’ projesinde zemin iyileştirmesi sürüyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, tarım şehri Aksaray’da üreticilere sürdürülebilir ve yenilikçi tarım uygulamaları ile alternatif tarım yöntemleri sunmak için projesini hazırlattığı Topraksız Tarım projesinde fiziki çalışma başladı. Tuzlusu bölgesinde hayata geçen ve hibe kaynaklarıyla desteklenen projede 10 bin metrekare alanda örtü altı yöntemiyle domates üretimi yapılacak.

Bu projenin örnek bir yatırım olduğu kadar çok yönlü kazanımları da beraberinde getireceğini söyleyen Başkan Dinçer, “Hibe desteğiyle hayata geçireceğimiz projemizde zemin iyileştirmesi devam ediyor. Topraksız tarım projemizde düşük maliyetle yüksek verim elde etmeyi hedefliyoruz. Bu projemizle hem üreticilerimize örnek teşkil ederek alternatif üretim teknikliği sunmuş olacağız hem de istihdam sağlayarak vatandaşlarımıza iş imkânı sunacağız. Üreten belediye anlayışı ile yenilikçi tarım uygulamamız ile şehir ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacağız. Gelişen ve büyüyen şehir yapısına uygun olarak yeni üretim tekniklerini şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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