Aksaray Belediyesi'nden 101 çölyak hastasına glütensiz gıda

Aksaray Belediyesi, sağlık sorunlarından dolayı glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için glütensiz gıda paketi dağıtmaya devam ediyor. İl genelinde yaşayan bütün çölyak hastalarına belediye düzenli olarak gıda yardımında bulunuyor.

Çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği glütensiz gıdalar, Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce periyodik aralıklarla, hijyenik ortamda hazırlanan paketlerle ailelere teslim ediliyor. Glütensiz gıda yardımından çölyak rahatsızlığı yaşayan tüm aileler istifade ediyor. Hastaların adreslerine kadar götürülen gıda paketinde; glüten içermeyen makarna, un, ekmek gibi birçok temel gıda ürünü yer alıyor. Bunun yanı sıra yine benzer bir sindirim yolu rahatsızlığı olan tirozinemi hastaları için de hazırlanan gıda paketleri aynı şekilde tirozinemi hastalarına düzenli olarak ulaştırılıyor. Kent genelinde çölyak hastası 101 aileye her ay düzenli olarak gıda desteğinde bulunan Aksaray Belediyesi, bu uygulaması ile çölyak hastalarından takdir topluyor. Yaptığı projelerle toplumun her kesiminden vatandaşın gönlüne dokunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, her alanda olduğu gibi sosyal yardımlaşma alanında da hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

