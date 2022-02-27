Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.40 sıralarında AksarayAdana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten yola çıkan Abdullah Burak Çubuk (34) yönetimindeki 06 DZ 5978 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Fırat Aslan'ın (30) kullandığı 02 ACE 575 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Abdullah Burak Çubuk yaralandı, yanındaki Mükerrem Ateş (61) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Çubuk, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş arkadaşı Ateş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Fırat Aslan ise kendisine çarpan aracın hızlı ve fren yapmadığını öne sürerek, ''Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ben Şanlıurfa'dan İstanbul'a tekstil malzemesi götürüyordum. Bana çarpan araç çok süratliymiş ve hiç fren yapamamış" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-27 02:19:04
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