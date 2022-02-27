Kuzeyboru - Eczacıbaşı: 0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyıldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, İvana Vanjak)
ECZACIBASI: Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic, Selin Arifoğlu, Beyza Arıcı, McKenzie, (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)
SETLER: 25-27, 21-25, 24-26
SÜRE: Süre: 91 dakika (31, 27, 33)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21´inci haftasında, Kuzeyboru sahasında Eczacıbaşı´na 3-0 mağlup oldu.
Kuzeyboru oyuncuları sahaya Ukrayna bayrağı renklerinden oluşan kurdelaları göğüslerine takarak çıktı. Ukraynalı oyuncu Rykhliuk da koluna 'No war'(Savaşa hayır) yazılı bant taktı.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-27 21:32:44
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