Kuzeyboru - Eczacıbaşı: 0-3

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyıldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, İvana Vanjak)

ECZACIBASI: Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic, Selin Arifoğlu, Beyza Arıcı, McKenzie, (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)

SETLER: 25-27, 21-25, 24-26

SÜRE: Süre: 91 dakika (31, 27, 33)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21´inci haftasında, Kuzeyboru sahasında Eczacıbaşı´na 3-0 mağlup oldu.

Kuzeyboru oyuncuları sahaya Ukrayna bayrağı renklerinden oluşan kurdelaları göğüslerine takarak çıktı. Ukraynalı oyuncu Rykhliuk da koluna 'No war'(Savaşa hayır) yazılı bant taktı.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-02-27 21:32:44



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