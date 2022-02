ASÜ, dört farklı kuruluşun sıralama listesine girdi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitelerinin akademik performansının her yıl istikrarlı biçimde yükseldiğini, dünya genelinde çalışmalar yapan sıralama kuruluşlarının raporlarında da bu durumun görüldüğünü söyledi.

University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, 2021 yılında Türk üniversitelerinin dünya genelindeki akademik performanslarını gösteren bir rapor hazırladı. İlgili raporda 203 Türk üniversitesi, 11 farklı derecelendirme kuruluşunun verilerine göre sıralandı. ASÜ, genç yaşına rağmen dört farklı listeye girme başarısı gösterdi ve 61’inci basamakta yer aldı. URAP, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS, bağımsız ve tarafsız kriterlere göre yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını ölçümlüyor ve hazırladığı sıralamaları belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşıyor. ASÜ’nün, dünya genelinde faaliyet gösteren saygın sıralama kuruluşlarından dördünün listesinde yer aldığını ve genç yaşına rağmen önemli bir başarı gösterdiğini kaydeden Rektör Şahin, “Üniversitemiz, akademik performans bakımından istikrarlı biçimde yükseliyor. Saygın kuruluşların sıralamalarında yer alıyor olmamız da bunun en somut göstergelerinden birisidir. Biz, akademik performansın daha da yükselmesi adına yapılması gereken tüm çalışmaları titizlikle yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Böylesi kıymetli bir başarının elde edilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Rektör Şahin, “Başarı bir ekip işidir. Katkı ve emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.