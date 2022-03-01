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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da okul ve öğrenciler dron ile takip edilip denetleniyor

İHA

Aksaray’da okul ve öğrenciler dron ile takip edilip denetleniyor

Aksaray emniyeti, okul ve çevrelerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı aldıkları önlemler kapsamında, okulları ve öğrencileri dron ile hem takip ediyor hem de denetliyor.
Aksaray’da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri ve öğrencilerin eğitime odaklanabilmesi amacıyla çeşitli uygulama ve çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü şimdi de okul ve öğrencileri dron ile hem takip ediyor hem de denetliyor. Okul çevrelerinde ve öğrencilere yönelik önlemler alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Asayiş Şubesi ekipleri okul ve çevresinde denetimleri artırdı. Ekipler ilk olarak okul, öğrenci ve bölgeyi dron ile uzaktan takip ediyor. Özellikle uyuşturucu kapsamında takip yapan polis ekipleri, metrelerce uzaklıktan dron ile öğrencileri izliyor. Dron takibinin ardından ekipler okul önlerine gelerek kimlik kontrolü, GBT sorgusu ve üst araması yapıyor. Denetim ve uygulamalara Narkotik Detektörü 'Bixi' isimli köpekte katılıyor. Bixi, uyuşturucu gizleme ihtimalleri üzerine okul çevresinde, duvar kenarlarında hassas burnuyla arama yapıyor. Okul ve öğrencilerin denetimleri için oluşturulan ekipler okul saatleri içinde her gün çeşitli okullarda denetimini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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