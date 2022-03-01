Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören (2)

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82) memleketi Aksaray´da toprağa verildi.

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen tören ve Kocatepe Camisi'nde kılınan namazın ardından memleketi Aksaray'a getirildi. Burada da Somuncu Baba Külliyesi'nden tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ile Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Somuncuoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi. (DHA) Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-03-01 17:52:52



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