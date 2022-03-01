Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82) memleketi Aksaray´da toprağa verildi.
Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen tören ve Kocatepe Camisi'nde kılınan namazın ardından memleketi Aksaray'a getirildi. Burada da Somuncu Baba Külliyesi'nden tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ile Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Somuncuoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi. (DHA) Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-01 17:52:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.