Kazada kabini hurdaya dönen kamyon sürücüsü ağır yaralandı

Aksaray’da kamyonun demir profil yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonun kabini adeta hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray Ankara Karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Mersin’e demir profil taşıyan Ahmet A. (52) idaresindeki 06 BPP 989 plakalı Mercedes marka tıra, seyir halindeyken arkasından seyreden Gökhan B. (34) yönetimindeki 55 AED 706 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazada kamyonun kabini adeta hurdaya dönerken kamyon sürücüsü kabinde sıkıştı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis, İl Afet Acil (AFAD) ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarma çalışmasıyla çıkartılarak hazır bekleyen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan kazayı anlatan tır sürücüsü Ahmet A., “Kazada resmen arkamdan vurdu, resmen uyumuş. Bir de ‘frenim tutmadı’ diyor. Uyumuş arkadaş” dedi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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