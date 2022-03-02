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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paralimpik sporcular kütüphaneleri gezdi

İHA

Paralimpik sporcular kütüphaneleri gezdi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, ASÜ Engelsiz Kütüphanesinin bilgiye erişimi kolaylaştıracak tüm teknolojik ve fiziki donatılara sahip olduğunu ve aktif şekilde hizmete devam ettiğini söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet yürüten paralimpik sporcular, ASÜ Engelsiz Kütüphane ile ASÜ Spor Kütüphanesini ziyaret etti. Burada kısa bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Engin Deligöz, kütüphanelerin spor ve sağlık alanında ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında kurulduğunu ve alana dair önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Kütüphanelerin kurulma sürecinde farklı kurum ve kuruluşların yanı sıra paralimpik sporcularla da görüşüldüğünü ve projenin onların fikirleriyle tesis edildiğini dile getiren Deligöz, “Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğümüzün gayretleri ile çalışmalar hayata geçti. Emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyoruz” dedi. İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Lalehan Akyüz de Engelsiz Kütüphanenin kopyalama, çoğaltma ve dönüştürme gibi süreçleri hızlı ve etkili biçimde yapabilen cihazlara sahip olduğunu; Spor Kütüphanesinin ise spor alanına dair yazılan bin kitaplık bir koleksiyona sahip olduğunu belirtti.
Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ın da katıldığı ziyarette ASÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Arş. Gör. Cahit Şahin, cihazlar ve diğer donatıların kullanımına dair teknik bilgiler aktardı.

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