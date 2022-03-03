Aksaray'da restoranın personel minibüsü kaldırıma çarptı: 4 yaralı - Yeniden

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, restoran çalışanlarının taşındığı minibüsün, kar yağışıyla kayganlaşan yolda, kavşaktaki kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, AksarayAnkara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Şammas Dede Gündoğdu (54) yönetimindeki 68 S 0432 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kavşakta kaldırıma çarptı. Kazada servisteki 4 restoran çalışanı yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-03-03 11:14:17



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