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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy muhtarları dinledi

İHA

Başkan Altınsoy muhtarları dinledi

Toplumun tüm kesimi ile buluşmaya devam eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Muhtarlar Derneğini teşkilat binasında misafir ederek istek ve taleplerini dinledi.
Geçtiğimiz yaz döneminde teşkilat üyeleri ile birlikte ilçe, belde ve köyleri ziyaret ederek muhtarlardan gelen talepleri dinleyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ ve yönetimi ile AK Parti İl binasında bir araya geldi. Tüm muhtarları tek tek dinleyen Başkan Altınsoy, talep ve sıkıntılarını not etti. Muhtarların her zaman kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren İl Başkanı Altınsoy, “Bu şehirde güzel bir şeyler olduğunda hep birlikte mutu oluyoruz. Sorun ve sıkıntılar olduğunda hep birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla hepimizin yüreği bu şehir için atıyor” dedi.
Muhtarlar tarafından yapılan talep ve sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Altınsoy, mahallelerdeki sıkıntıları dinleyerek vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını, çözüm ortağı olarak gördükleri muhtarlar ile her zaman istişare ederek ortak akılla çalışmaya devam edeceklerine dikkat çekti.
Muhtarlar ise Başkan Altınsoy tarafından yapılan toplantıda talep ve istekleri dile getirme fırsatı bulduklarını belirterek, “Biz muhtarlar için çok verimli olan bir toplantı gerçekleşti. Sorunlarımız, sıkıntılarımız veya taleplerimizi rahatça dillendirebiliyoruz. Bu toplantıların her daim devam etmesini istiyoruz. Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’a ve yönetimine kolaylıklar diler, çalışmalarında başarılar dileriz” ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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