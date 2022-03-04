Aksaray’da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Aksaray’da 2022 Afet Tatbikat Yılı nedeniyle kentte eğitim veren okullarda eş zamanlı deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

Aksaray’da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından 2022 Afet Tatbikat Yılı dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem tahliye tatbikatı düzenlendi. Kentte eğitim veren tüm okullarda eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta öğrencilere ilk olarak okulların hoparlörlerinden yıkım sesleri dinletildi. Yıkım seslerini duyan öğrenciler, AFAD gönüllüsü öğrenciler ve öğretmenlerin komutları ile “çök, tutun, kapan” hareketi ile sallanmanın bitmesini bekledi. Okulda çalan sirenle tahliye edilen öğrenciler okul bahçesinde güvenli alanda beklerken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ekipleri ve UMKE ekipleri okul içerisinde mahsur kalan öğrenci ve okul personellerini kurtardı. Okul personeli itfaiye merdiveni ile camdan çıkarılırken, öğrenci ilk müdahalenin ardından sedye ile çıkarılarak ambulansa taşındı. Bahçede bekleyen öğrencilerin yoklaması alınırken, tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, “Bildiğiniz gibi 2022 Afet Tatbikat Yılı ilan edildi. Bu çerçevede bütün Türkiye’de, bütün okullarda aynı anda aynı saatte tatbikat yapıldı, biz de buna şahit olduk. Ülkemizin afet noktasındaki yerini biliyoruz. Ciddi afetler oluyor. Yakın zamanda yaşadığımız İzmir depremi, sonrasında Kastamonu’da yaşanan sel felaketleri, bu noktada sürekli bizim tetikte olmamızı gerektiriyor. Bilinçli ve eğitimli olmamız lazım. İçişleri Bakanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte hazırlamış olduğu bu tatbikatla bütün okullarımızda eğitimin en önemli parçasını gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Lise öğrencisi Ömer Bakan (16), “Böyle bir tatbikatın olduğunu bilmiyorduk. Önce çok heyecanlandık. Sesi duyduktan sonra önceden olan bilgilerimizle, okuldan öğrendiklerimizle ilk başta çök tutun kapan hareketimizi yaptık. Sonra siren sesiyle beraber dışarıya çıktık. Çok farklı bir şeymiş, bunun her tarafta öğretilmesini tavsiye ederiz. Biz böyle bir bilgiyi bilmiyorduk. Her zaman işimizi görecek, faydalı olacak bir şey” diye konuştu.

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