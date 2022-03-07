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Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın

DHA

Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 1 çocuk annesi Gülşen Gönen (35), Sağlık Bakanlığı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı ambulansta şoför olarak görev yapıyor. Sağlık çalışanları Eda Ayman ve Elif Aktaş ile aynı ambulansla hayat kurtaran Gönen, "Yılmadan, azim ve hırsla çalışıyorum. Kadınlar için zor bir meslek ama üstesinden geldiğimi düşünüyorum" dedi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nde acil tıp teknikeri olan Gülşen Gönen, 3 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın açtığı ambulans şoförlüğü sınavına girdi. Sınavı kazanan Gönen ambulans şoförü olarak görev yapmaya başladı. Gönen, 1,5 yıldır sağlık görevlileri Eda Ayman ve Elif Aktaş ile aynı ambulansta hayat kurtarıyor. Eşinin şoför olmasını istemediğini belirten Gülşen Gönen, "Ambulans sürmek, tabii ki kolay değil. Erkek sürücülerin de trafikte tacizleri oluyor. Bu maalesef ambulans kullanırken de oluyor. Bizle yarışmaya kalkanlar bile oluyor. Bunlarla da uğraşıyoruz. Sonuçta kadın olarak bu işi başardım. Eşim benim şoför olmamı istememişti ve 'Bana bu senin işin değil' demişti. Sonuçta yaptığımız iş zor. Hasta taşıması, alkollüsü şahıslar oluyor. Vakaya gittiğinde ne ile karşılaşacağın belli olmuyor. Bugün 2 kadın arkadaşla birlikte çalışmak çok anlamlı" dedi.
'BİR CAN KURTARMAK ÇOK GÜZEL DUYGU'
İşini severek yaptığını belirten Gülşen Gönen, "İşimizin zorlukları da olsa işimi severek yapıyoruz. Sevmeden bu iş yapmak, mümkün değil. Kadınlardan olumlu tepkiler alıyorum. Görenler beni alkışlıyorlar. Bir hasta yakını bana, '3 kızım var. 3 kızımın da sizin gibi olması için dua edeceğim' demişti. Bu olay, beni çok büyük motive etti. O gün doğru yolda olduğumu anladım. Yılmadan, azim ve hırsla çalışıyorum. Kadınlar için zor bir meslek ama üstesinden geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Can kurtarmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Gönen, "Basit vakaların yanı sıra trafik kazalarına da gidiyoruz. Burada bir cana hayat vermek ve tekrar hayata bağlamaya vesile olmak; gerçekten çok güzel bir duygu. Bu olaylar, bizi çok motive ediyor. Bu tür olayları gördükçe daha işimize özveriyle sarılıyoruz. Kadın isterse yapamayacağı bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.
'KAZMA, KÜREK İSTEYİP AMBULANS KURTARDIK'
Kışın da zor koşullarda çalıştıklarını hatırlatan Gönen, şöyle devam etti:
"Özellikle köylere gittiğimizde, kara saplandığımız anlar oldu. Köylülerden kürek, kazma isteyip, ambulansımızı kurtardığımız da oldu. Zincir taktık ve günde birkaç kez taktığımız zincirin kırıldığı dahi oldu. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Işıklarda kadın sürücü görünce şaşırıyorlar ve aynadan baka kalıyorlar. Yol vermek istiyorlar, bazen de donup kalıyorlar. Bizim siren ve tepe lambalarımız açıksa; ambulansta ciddi bir hasta var demektir. Bunu vatandaşlarımız iyi bilmeli ve dikiz aynasından bakarak ne yönden geliyorsak, ona göre daha kolay yol versinler" (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-07 10:34:06

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