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Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi

İHA

Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hemşeri buluşmaları programı için gittiği İngiltere’de Aksaraylı gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı başkent Londra'da Aksaraylılar ile bir araya geldi.
Programdaki konuşmasında yaptığı projeler ve faaliyetlere değinen Başkan Dinçer, “Şehrimizin her noktasında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Hemşerilerimizin olduğu hiçbir yer bize uzak değil, biz her zaman sizin yanınızdayız. Hal ve hatırınızı sormak için ziyaretinize geldik. Sizlerin ne kadar memleket hasreti çektiğini biliyoruz. Yaklaşık 3 gün devam edecek programlarda binden fazla vatandaşımızla bir araya geleceğiz. Bizleri burada ağırlayan dernek başkanlarımıza ve programlara katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi
Başkan Dinçer, daha sonra Batı İngiltere Derneğinde ve Yuvam 68 Derneğinde gurbetçi vatandaşlar ile bir araya geldi. Londra'da yaşayan vatandaşlar ise Başkan Dinçer'e teşekkür ederek, “Bizleri unutmayan memleketimizden buralara kadar gelen başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

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