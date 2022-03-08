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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler jandarmadan hem eğitim aldı hem eğlendi

İHA

Öğrenciler jandarmadan hem eğitim aldı hem eğlendi

Aksaray’da ilkokul öğrencilerine ziyaret gerçekleştiren jandarma ekipleri, gün boyu öğrencilere hem eğitim verdi hem de araç ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin kimisi jandarma motosikletine binerek sirenler çalarken, kimisi de olay yeri inceleme ekibinde araştırma yaptı.
Okul okul gezerek öğrencilerle bir araya gelen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut köyünde bulunan Şehit Recep Bozdağ İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Motorlu Jandarma Timleri, Olay Yeri İnceleme Şubesi, Jandarma Trafik Şubesi ekipleri ve kadın astsubayların gerçekleştirdiği ziyarette ilkokul öğrencilerine jandarmanın faaliyetleri anlatıldı. Yapılan tüm çalışmaları minik öğrencilere anlatan jandarma ekipleri daha sonra jandarma araçlarını ve olay yeri inceleme şubesinin çalışmalarını uygulamalı olarak aktardı. Jandarma araç ve motosikletlerine binen minik öğrenciler, sirenler çalarak eğlenirken, olay yeri inceleme ekibinin parmak izi ve araştırma faaliyeti hakkında bilgiler aldı. Eğitimlerin ardından jandarma ekipleri öğrencilere balon hediye etti. Programın sonunda ise yine jandarma ekipleri tarafından yaptırılan jandarma yaş pastası kesilerek öğrencilere ikram edildi.

"Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı"
Jandarmanın öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Şehit Recep Bozdağ İlkokulu Müdürü Mustafa Ekici, “Verilen eğitimlerle çocuklarımız çok ciddi anlamda bir eğitim almış oldu. Eğitimlerin zaten yaparak, yaşayarak öğrenmenin en güzel örneğini bugün yaşamış olduk. Çocukların jandarmaya bakış açıları da olumlu yönde gelişti. Çocuklarımız jandarmanın neler yaptığını görmüş oldu. Unutamayacakları bir gün yaşadı çocuklarımız. Öğrencilerim ve öğretmenlerimiz adına bütün il jandarma komutanlığına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Hüseyin Terlemez ise, “Okula jandarmalar geldi, araçlarına bindirdiler çok sevindik. Bize kartlar verdiler” dedi.

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