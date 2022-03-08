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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ Tıp Fakültesinde Hipnotik İletişim Konferansı

İHA

ASÜ Tıp Fakültesinde Hipnotik İletişim Konferansı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Hipnotik İletişim ve Kriz Yönetimi” konulu konferansta, alana dair dünya genelindeki uygulamalara dair bilgiler aktarıldı.
Fransa’da çalışan Acil Tıp Uzmanı ve Tıbbi Hipnoz Eğitmeni Dr. Nazmine Güler’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliği öğrenciler ve akademisyenler takip etti. Salgın sürecinde tüm acil çalışanlarının çok yorulduğunu ve pek çok sağlık çalışanın tükenmişlik hissi yaşadığını dile getiren Dr. Nazmine Güler, “Mesleğinizi yaparken duygusal olarak insan ilişkileri oldukça zor oluyor. Hipnozla birlikte insani ilişkiler ve bireyin kendisini yönetmesi daha huzurlu. Hipnozu acilde kullanmaya başladığımız ilk yıllarda bu çok yaygın değildi ve özellikle zaman kısıtlılığı nedeniyle uygulanabilirliği konusunda endişeler vardı. Ancak pratiklerin artmasıyla bu husus kabul edildi. Türkiye’de de bu konuda çalışan arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz” dedi. Nazmine Güler, görseller ve mini klipler eşliğinde yaptığı sunumunda, acil tıptaki hipnoz uygulamalarını hem bilimsel hem de çalıştığı kurumdan kişisel deneyimlerle aktardı. Gün boyu süren etkinlikte izleyicilerin aktif olarak katıldığı uygulamalar da gerçekleştirildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi’nin de takip ettiği etkinlikte kısa bir konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gül, benzeri eğitim çalışmalarının süreceğini söyledi. Etkinlik, plaket takdimi ile sona erdi.

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