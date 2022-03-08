Başkan Polat: “Türkiye’yi hep birlikte büyüterek geleceğe taşıyacağız”

AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi hep birlikte büyüterek geleceğe taşıyacağız” dedi.

AK Parti Aksaray İl Binasında düzenlenen basın açıklamasına Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Emekçi kadınlara selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kadın Kolları Başkanı Polat, AK Parti döneminde kadınlara sağlanan hakları ve Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Başkan Polat, “Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj, büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkari’de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Altınsoy, kadınlara karanfil takdim ederek günlerini tebrik etti.

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