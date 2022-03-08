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Aksaray protokolü, huzurevi sakinleri ile 'bocce' oynadı

DHA

Aksaray protokolü, huzurevi sakinleri ile 'bocce' oynadı


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Huzur Bocce 2021 Ligi´nde Türkiye 3´üncüsü olan Üçyıldız Huzurevi sakinlerini ziyaret edip, takımla bocce oynadı.
Aksaray Huzurevi'nde kalanlar artık zamanlarını bowlinge benzeyen ve demir bilyelerl oynanan 'bocce' oyunuyla geçiriyor. El, göz ve beyin üçlü koordinasyonun gelişimine faydası olan oyun için oluşturulan takım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat´ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 finallerinde Türkiye 3´üncüsü oldu.  Vali Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu beraberindeki protokol üyleriyle huzurevinin bocce takımını ziyaret etti. Ardından Vali ve protokol üyeleri, takımla bocce oynadı. 
Maç sonrası açıklama yapan Vali Hamza Aydoğdu, "Yaşlılarımızla beraber bocce oynadık. Bu oyunda bizim huzurevimiz Türkiye 3´üncüsü olmuştu. Bocce çokta keyifli bir oyun. Böylesine güzel bir huzurevinde bizlere kalplerini ve gönüllerini açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu oyunu Türkiye 3´üncüsü olan abilerimizle beraber oynadık. Onlar kadar olmasa da elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Buraya tekrar ziyarete etmeyi düşünüyoruz. Yine bu esnada abilerimizle birlikte bocce oyununu oynayacağız" dedi. 
Takım kaptanı Mehmet Böge ise "Bizleri Valimiz ile protokol üyelerimiz ziyaret etti. Gerçekten neşeli ve hüzünlü anlar yaşadık. Bizim davetimizi kırmayıp gelip, bizle maç yapan tüm protokol üyelerine teşekkür ederim" dedi.
Takım oyuncusu Aşır Yüksel de "Valimizin bizle beraber bocce oynadı ve hep birlikte maç yaptık. Sürekli bu oyunu oynayarak hem eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de spor yapıyoruz. Valimiz tekrar bizi ziyaret edeceğini söyledi. Bu oyun bizim için bir fırsat, güzel vakit geçiriyoruz, zamanımızı iyi değerlendiriyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protokol üyelerinin huzurevini ziyaret edip çiçek dağıtması
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu´un huzurevi sakinleri ile bocce oynaması
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu´un açıklaması
Takım kaptanı Mehmet Böge´nin açıklaması
Takım oyuncusu Aşır Yüksel´in açıklaması
Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-08 16:04:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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