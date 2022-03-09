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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da akü hırsızlarına suçüstü

İHA

Aksaray’da akü hırsızlarına suçüstü

Aksaray'da polis ekipleri, takip ettikleri 5 şüpheliyi bir otomobilden akü çalarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, kent genelinde yaşanan otodan hırsızlık olaylarına yönelik geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu 5 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İsa A. (20), Sinan Y. (24), Bayram İ. (15), Muhammer Y. (40) ve Kadir Y. (40) isimli şahısları takibe aldı. 1 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan ekipler, takip esnasında gece evden çıkan şüphelilerin bir araca yöneldiğini fark etti. Şahısların hırsızlık yapabileceği ihtimali üzerine operasyon için hazırlanan ekipler, 5 şüpheliyi bir otomobilin aküsünü çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülürken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 8 adet akü, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çalıntı olan aküler polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden Bayram İ. ve İsa A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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