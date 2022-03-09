Aksaray'da Vali Aydoğdu'nun uyarısı sonrası sıvı yağlar raflarda



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-DENETİME çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stok tartışmaları ile gündeme gelen sıvı yağın bir depoda çok miktarda olduğunu öğrenmesinin ardından verdiği talimatla 4 bin 500 koli yağın marketlere ulaştırıldığı belirtildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, dün kentte ekiplerle stok tartışmalarının yaşandığı sıvı yağ ile ilgili denetime çıktı. Denetimler sırasında bir market zincirine ait depoda çok sayıda sıvı yağı gören Vali Aydoğdu, görevli kişiyi çağırarak buradaki yağ miktarını sordu. Kadın çalışan da depoda sabah 4 bin 500 koli stokunun olduğunu, bir o kadar miktarda marketlerin siparişi bulunduğunu belirtti. Vali Aydoğdu "Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. Siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız. İnsanlar orada sıra bekliyor. Sizin depolarınızda bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende" dedi. Vali Aydoğdu'nun talimatının ardından Aksaray Valiliği harekete geçti. Görevli memurların takibiyle her bir kolide 5'er litrelik 4'lü teneke yağların bulunduğu 4 bin 500 koli sıvı yağ, zincir marketin şubelerine ulaştırıldı. Ayrıca depo sahibine uyarılara uyduğu için ceza kesilmediği ve yağ denetimlerinin sürdürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2022-03-09 14:04:37



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