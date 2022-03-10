Aksaray’da kar yağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da kar yağışı

İHA

Aksaray’da kar yağışı

Aksaray’da gece yarısı başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.
Aksaray'da gece yarısı başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı kenti kısmen beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı karayollarında da görüş mesafesini etkiledi. Bu mevsim son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray’da yağışlardan vatandaşlar da mutluluk duydu.
Kar yağışının bereket olduğunu belirten Osman Akyol, “Uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmemiştik, elhamdülillah. Hem şehrimize hem ülkemize çok güzel bereket oldu. Bugün 10 Mart, bugün tekrar kar yağdı. Allah’a şükür barajlarımız yeterli doluluğa ulaştı. Hatta kurumuş olan çeşme ve pınarlarımız vardı onlarda yeniden su akışını gördük. Bunlar çok güzel şeyler. Rabbimiz inşallah vatanımıza milletimize daha hayırlı eylesin bu yağışları. Bereket olsun afet olmasın diye dua ediyoruz. İnşallah her senemiz böyle bereketli olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 ülkenin göçmen çocukları, aynı okulda eğitim görüyor
YEREL HABERLER 8 ülkenin göçmen çocukları, aynı okulda eğitim ...
Aksaray'da Vali Aydoğdu'nun uyarısı sonrası sıvı yağlar raflarda
YEREL HABERLER Aksaray'da Vali Aydoğdu'nun uyarısı sonrası sıvı ...
Aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı
Aksaray Belediyesi fırsatçılığa geçit vermiyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi fırsatçılığa geçit vermiyor
Aksaray’da akü hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Aksaray’da akü hırsızlarına suçüstü
ASÜ öğrencileri bisikletlerle dünyanın etrafını 5 kez turladı
YEREL HABERLER ASÜ öğrencileri bisikletlerle dünyanın etrafını 5 kez ...
Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı
YEREL HABERLER Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ ...
Aksaray protokolü, huzurevi sakinleri ile 'bocce' oynadı
YEREL HABERLER Aksaray protokolü, huzurevi sakinleri ile 'bocce' ...
Aksaray’da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli kutlama
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli ...
Aksaray’da enerji tasarruflu dekoratif aydınlatmalar faaliyete girdi
YEREL HABERLER Aksaray’da enerji tasarruflu dekoratif aydınlatmalar ...
Başkan Polat: “Türkiye’yi hep birlikte büyüterek geleceğe taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Polat: “Türkiye’yi hep birlikte büyüterek ...
ASÜ Tıp Fakültesinde Hipnotik İletişim Konferansı
YEREL HABERLER ASÜ Tıp Fakültesinde Hipnotik İletişim Konferansı
Öğrenciler jandarmadan hem eğitim aldı hem eğlendi
YEREL HABERLER Öğrenciler jandarmadan hem eğitim aldı hem eğlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.