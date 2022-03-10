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8 ülkenin göçmen çocukları, aynı okulda eğitim görüyor (2)- Yeniden

DHA

8 ülkenin göçmen çocukları, aynı okulda eğitim görüyor (2)- Yeniden


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallede bulunan Zafer İlkokulu'nda 8 ülkeden çocuklar eğitim görüyor. 220 öğrenciden, 140´ı Afganistan uyruklu olmak üzere 180'inin göçmen ailelerin çocukları olduğunu belirten okul müdürü Selman Emre Darılmaz, ''Afganistan uyrukluların bizim kültürümüze yakın olması sebebiyle ilk önce aile desteğiyle Türkçeyi öğrendikleri için biz de eğitim ve öğretim konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Suriyeliler, Arapça konuştukları için önce Türkçe kelimeleri öğretiyoruz. Çocuklar birbirleriyle iletişim halinde olduğu için Türkçeyi daha hızlı öğreniyorlar'' dedi.
Kent merkezindeki Taşpazar Mahallesi'nde oturanların çoğunluğu göçmen ailelerinden oluşuyor. Göçmen ailelerin çocukları da mahalledeki Zafer İlkokulu´nda eğitim görüyor. Okul Müdürü Selman Emre Darılmaz, okullarında 7 yıldır göçmen çocukların eğitim gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:
''Okulumuz, daha çok yabancı uyruklu öğrencilerinin oturduğu bir bölgededir. 220 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzda 180 göçmen öğrencimiz var. 140'ı Afganistan'dan, diğerleri de Suriye, Irak, İran, Filistin, Özbekistan, Ürdün ve Somali´den gelen öğrencilerimiz var. Göçmen öğrencilerimizden Afganistan uyrukluların bizim kültürümüze yakın olması sebebiyle ilk önce aile desteğiyle Türkçeyi öğrendikleri için, biz de eğitim ve öğretim konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Suriyeliler, Arapça konuştukları için önce Türkçe kelimeleri öğretiyoruz. Öncelikle göstererek 'bu kalem', 'bu defter' diye okul ve eğitim ve öğretimle ilgili bilgiler veriyoruz. Çocuklar birbirleriyle iletişim halinde olduğu için Türkçeyi daha hızlı öğreniyorlar. ''
ERASMUS PLUS PROJESİ
Göçmen öğrenciler yoğunlukta olması nedeniyle Erasmus projelerine de önem verdiklerini ifade eden Darılmaz, ''2019 yılından bu yana yabancı uyruklu öğrenciler için Avrupa Birliği ülkelerindeki okullara uyum konulu bir proje yönetiyoruz. Erasmus Plus projesi, okullar arası değişim oranları kapsamında öğrenci ve öğretmen hareketliğini inceleyen bir projedir. 2019 Eylül ayında İspanya´nın Barcelona şehrindeki kurucu ortağımızı 4 öğretmenimizle ziyaret ettik. Orada şunu gördük; Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerin göçmenleri var. Onları, okula nasıl adapte ettiklerini ve nasıl eğitim verdiklerini yerinde gözlemledik. 2020 yılı Şubat ayında ise Romanya´ya gittik. Onların da eğitimini yerinde inceleme fırsatı bulduk. İspanya ve Romanya´dan yaklaşık 20 kişiyi şehrimizde ağırladık. Ulu Cami, Eğri minare, menderesleri, Ihlara Vadisi, Narlı Göl ve Tuz Gölü´nü onlara tanıttık" dedi.
Sınıf öğretmeni Gözde Özkılıç ise, "Öğrencilerimizin çoğunluğu yabancı uyruklu öğrenciler. Sınıf mevcudumuz 29 kişi ve hepsi de uyum sağlamış durumda. Öğrencilerimizin çoğunluğu Türkçeyi biliyor. Türkçeyi az bilenler de var. Sonuçta hepsi çocuk ve oyun ile eğitimi hepsi hak ediyor. Çok eğlenceli ve neşeli bir sınıfımız var. Tüm etkinliklerimizi beraber yapıyoruz. Sınıfta öğrencilerimizle birlikte ortak karar alıyoruz. Ülkelerini değiştirip gelmiş olsa da bazıları çok ağır travmalar geçirmiş. Sınıfta çok mutlu olduklarını görüyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-10 13:05:49

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