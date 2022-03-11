Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Rus güçleri Kiev'e ne kadar yaklaştı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın 3 ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sultanhanı, Eskil ve Ağaçören ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-03-11 09:18:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.