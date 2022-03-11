Aksaray'da kar yağışı nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kenti; Nevşehir ile Adana'ya bağlayan 2 kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray -Nevşehir ile Aksaray-Adana kara yolları tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Polis, araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, sürücüleri yakındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.
Konya'dan Nevşehir'e giden TIR şoförü Özcan Yücel, "Saat 06.00'da Konya'dan yola çıktım ve Aksaray'da, Nevşehir rampasında yolda kaldım. Çok fena kış var ve yollar buz. Yola çıkacaklar kesinlikle çıkmasın. Polisler dinlenme tesislerine yönlendiriyor. İnşallah açılır da tekrar yolumuza gideriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-11 12:29:15
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