Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Aksaray'ı Nevşehir ile Adana'ya bağlayan, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 11.00'de ulaşıma kapanan 2 kara yolu, 4 saat sonra yeniden açıldı. Polis, sürücülere güzargahta olası hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları ve hızlı araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2022-03-11 16:07:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.