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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2)

DHA

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2)


YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI 
Aksaray'ı Nevşehir ile Adana'ya bağlayan, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 11.00'de ulaşıma kapanan 2 kara yolu, 4 saat sonra yeniden açıldı. Polis, sürücülere güzargahta olası hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları ve hızlı araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş
2022-03-11 16:07:02

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