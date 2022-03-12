Hasan Dağı'nda araçları kara saplanan 3 paraşütçüyü AFAD ekibi kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 sporcu, telefonla ulaştıkları AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ve 2 arkadaşının içinde olduğu arazi aracı, saat 11.00 sıralarında, yamaç paraşütü yapmak için gittikleri Hasan Dağı yolu Damdaş mevkisinde kara saplandı. Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak, 3 kişiyi saat 16.30 sıralarında kurtardı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-12 17:35:43
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