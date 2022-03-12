Aksaray'da eski cezaevinde yangın

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, kullanılmayan eski cezaevinin çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Zafer Harmanı Mahallesi'nde 1930 yılında yapılan ve 2 yıl önce boşaltılan eski cezaevinin çatısında saat 19.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler çatının tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri güçlüklü kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-03-12 21:50:59



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