Kuzeyboru - Karayolları: 2-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Doğan Sevincelli
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Hande Korkut, Elif Boran)
KARAYOLLARI : Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Gülçin Doğan, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)
SETLER: 25-17, 23-25, 22-25, 25-13, 12-15
SÜRE: 130 dakika (24, 30, 31, 25, 20)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23´üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-13 20:18:09
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