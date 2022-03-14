El emeği ürünler ile hem torununu okutuyor hem hasta eşine bakıyor

Aksaray’da amigurumi ve el örgüsü kıyafetler yaparak çarşıda satan 59 yaşındaki Gülsüm Telli, bu işten elde ettiği gelirle hem torununu okutuyor hem de hasta eşine bakıyor.

Aksaray’da el işi yaparak sağladığı kazançla torununu okutup hasta eşine bakmaya çalışan 59 yaşındaki Gülsüm Telli, caddelerde açtığı tezgâhta bir yandan örüyor bir yandan da satış yapıyor. Çalışma azmiyle herkesin dikkatini çeken Gülsüm Telli, 4 çocuğunu eşinin malulen emeklilik maaşıyla ve el işi yaparak büyüttü. Biri evli olan çocuklarından dünyaya gelen torunu için de çalışan Gülsüm Telli, Bankalar Caddesi'ndeki tezgâhında oyuncak bebek örerek satış yapıyor. Birbirinden farklı modellerle bebek örgüsü yapan Gülsem Telli, aynı zamanda da 03 yaş grubu çocuklar için yelek örüp, boncuklarla anahtarlık yapıyor.

Kamuda çalışırken Lapurmi hastalığı nedeniyle burnunu kaybeden eşinin malulen kazandığı emekli maaşı torununun okul masraflarına yetişmediği için 3 yıl önce tezgah açan Gülsüm Telli, 15 TL'den başlayıp 50 TL'ye kadar sattığı amigurumi bebeklerle eşinin ilaç ve torununun okul masraflarına katkı sağlıyor.

Havaların iyi olduğu günlerde tezgâhı başında örgü yapan Gülsüm Telli, “Önce modele bakarak modeli satın aldım. Gelen misafirlerden gördükçe ona bakarak yaptım. Ben telefon falan kullanamam, okumuşluğum yok. Baktım bir yerlere koydum. Onlar kendi satıyor, ben de kendim satayım dedim. Çıktım 3 senedir kendim satıyorum. Bir torunum var, onu okutuyorum. Eşim kanser hastası, ameliyat oldu. Eşim evlendiğimden beri hasta, burnunu da aldılar. Katkı olsun diye yapıyorum. Eşim malulen emekli. Tamamen kendim örüyorum. Gece 12’lere kadar örüyorum. Sabah buraya geliyorum. Sabah burada örüyorum. Çok senedir örüyorum, ama 3 yıldır satıyorum. Önceden halı dokurdum” dedi.

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