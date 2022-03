ASÜ Rektörü Şahin: "A grup ameliyatlar artık Aksaray’da yapılabilir hale geldi"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tıp Fakültesi’ndeki öğretim üyesi sayısının 80’e yaklaştığını ve yeni dönemde tüm tıp öğrencilerinin Aksaray’da olacağını söyledi.

Tıp Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Rektör Şahin, 2015 yılında göreve başladıklarını ve o dönem Tıp Fakültesi’nin şehrin en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu anımsattı. Hızlı biçimde fakültenin kurulduğunu, öğrenci alımının yapıldığını ve akademik kadronun teşekkül ettiğini dile getiren Prof. Dr. Şahin, “İlk üç yıl öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde eğitimöğretim gördü. Üçüncü sınıflar dışındaki öğrencilerimiz şu an şehrimizde. Önümüzdeki dönemden itibaren tüm öğrencilerimiz artık Aksaray’da olacak ve ilk mezunlarımızı verir duruma gelmiş olacağız. Şu an 80’e yakın öğretim üyemiz var ve kadromuz her geçen gün zenginleşiyor” dedi. Göreve başladıkları ilk günlerde sağlık ağırlıklı yatırımlar yapma hedefini kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Prof. Şahin, süreci ve gelinen nokta hakkında, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun programlarının genişletilmesi. Tüm bunlar sağlık yatırımları zincirinin önemli halkaları. Bu çalışmalara katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetler yapılınca şehirdeki sağlık hizmetlerinin niteliği arttı, A grup ameliyatlar artık Aksaray’da yapılabilir hale geldi, tedavi için şehir dışına çıkma zorunluluğu büyük oranda ortadan kalktı. Bu faydalar münasebetiyle bir kişi dahi dua etse, biz bunu çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.



"Hastaneye günlük 10 bin kişi giriş yapıyor"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gül, salgın sürecinde yapılan faaliyetlere dikkat çeken bir konuşma yaparken, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek ise, Tıp Bayramının tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Sağlık hizmetlerinin sunumunda sabır ve özveri ile sağlık çalışanlarının gayret gösterdiklerine değinen Perek, “Bu kutsal vazifeyi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da kısa bir konuşma yaptı. Bir yıl içerisinde Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden hasta sayısının 4,5 milyona ulaştığını kaydeden Vali Aydoğdu, “Sadece bu hastaneye günlük giriş yapan hasta sayısı 10 bin. Hasta yakınlarıyla birlikte bu sayı 25 bini bulunuyor. 2021 yılı içinde hastaneye yatırılan hasta sayısı 75 bin, ameliyat edilen hasta sayısı ise 65 bin kişi. Hastanemizde 100 bin ultrason ve 130 bin tomografi çekiliyor, 3 bin 500 anjiyo yapılıyor. Evde hizmet gören hasta sayımız 3 bin 57 ve bu hastalarımıza yılda 15 bin kez gidilip geliniyor. Tüm bu rakamlar gösteriyor ki standartlar artık çok yüksek. Bu çalışmaların yapılması sağlık çalışanlarımızın gayreti ile oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ASÜ Konferans Salonu’ndaki tören, Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesi, müzik dinletisi, Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı sporcularının söyleşisi ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çakıroğlu’nun hekimlik mesleği ve motivasyon temalı sunumuyla tamamlandı.

