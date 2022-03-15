ASÜ Rektörü Şahin: "A grup ameliyatlar artık Aksaray’da yapılabilir hale geldi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ Rektörü Şahin: "A grup ameliyatlar artık Aksaray’da yapılabilir hale geldi"

İHA

ASÜ Rektörü Şahin: "A grup ameliyatlar artık Aksaray’da yapılabilir hale geldi"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tıp Fakültesi’ndeki öğretim üyesi sayısının 80’e yaklaştığını ve yeni dönemde tüm tıp öğrencilerinin Aksaray’da olacağını söyledi.
Tıp Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Rektör Şahin, 2015 yılında göreve başladıklarını ve o dönem Tıp Fakültesi’nin şehrin en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu anımsattı. Hızlı biçimde fakültenin kurulduğunu, öğrenci alımının yapıldığını ve akademik kadronun teşekkül ettiğini dile getiren Prof. Dr. Şahin, “İlk üç yıl öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde eğitimöğretim gördü. Üçüncü sınıflar dışındaki öğrencilerimiz şu an şehrimizde. Önümüzdeki dönemden itibaren tüm öğrencilerimiz artık Aksaray’da olacak ve ilk mezunlarımızı verir duruma gelmiş olacağız. Şu an 80’e yakın öğretim üyemiz var ve kadromuz her geçen gün zenginleşiyor” dedi. Göreve başladıkları ilk günlerde sağlık ağırlıklı yatırımlar yapma hedefini kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Prof. Şahin, süreci ve gelinen nokta hakkında, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun programlarının genişletilmesi. Tüm bunlar sağlık yatırımları zincirinin önemli halkaları. Bu çalışmalara katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetler yapılınca şehirdeki sağlık hizmetlerinin niteliği arttı, A grup ameliyatlar artık Aksaray’da yapılabilir hale geldi, tedavi için şehir dışına çıkma zorunluluğu büyük oranda ortadan kalktı. Bu faydalar münasebetiyle bir kişi dahi dua etse, biz bunu çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hastaneye günlük 10 bin kişi giriş yapıyor"
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gül, salgın sürecinde yapılan faaliyetlere dikkat çeken bir konuşma yaparken, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek ise, Tıp Bayramının tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Sağlık hizmetlerinin sunumunda sabır ve özveri ile sağlık çalışanlarının gayret gösterdiklerine değinen Perek, “Bu kutsal vazifeyi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Törende Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da kısa bir konuşma yaptı. Bir yıl içerisinde Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden hasta sayısının 4,5 milyona ulaştığını kaydeden Vali Aydoğdu, “Sadece bu hastaneye günlük giriş yapan hasta sayısı 10 bin. Hasta yakınlarıyla birlikte bu sayı 25 bini bulunuyor. 2021 yılı içinde hastaneye yatırılan hasta sayısı 75 bin, ameliyat edilen hasta sayısı ise 65 bin kişi. Hastanemizde 100 bin ultrason ve 130 bin tomografi çekiliyor, 3 bin 500 anjiyo yapılıyor. Evde hizmet gören hasta sayımız 3 bin 57 ve bu hastalarımıza yılda 15 bin kez gidilip geliniyor. Tüm bu rakamlar gösteriyor ki standartlar artık çok yüksek. Bu çalışmaların yapılması sağlık çalışanlarımızın gayreti ile oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından ASÜ Konferans Salonu’ndaki tören, Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesi, müzik dinletisi, Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı sporcularının söyleşisi ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çakıroğlu’nun hekimlik mesleği ve motivasyon temalı sunumuyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı
YEREL HABERLER Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı
El emeği ürünler ile hem torununu okutuyor hem hasta eşine bakıyor
YEREL HABERLER El emeği ürünler ile hem torununu okutuyor hem hasta ...
Esnafla buluşan Başkan Dinçer: “Şehrimizi ortak akıl ve istişare ile yönetiyoruz"
YEREL HABERLER Esnafla buluşan Başkan Dinçer: “Şehrimizi ortak akıl ...
ASÜ’de “Kitap Tahlil Projesi” söyleşisi
YEREL HABERLER ASÜ’de “Kitap Tahlil Projesi” söyleşisi
Kuzeyboru - Karayolları: 2-3
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Karayolları: 2-3

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.