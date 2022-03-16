Çaldıkları koyunların parasını ödeyince serbest kaldılar

Aksaray’da 3 koyun çaldığı iddia edilen 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Sevk edildikleri adliyede koyunları çalmadıklarını, ama parasını ödemek istediklerini söyleyen şüpheliler, parayı ödeyince serbest bırakıldı.

Olay, Aksaray’ın Doğantarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılık yapan Mustafa B.’nin gece yarısı 3 adet koyunu çalındı. Mustafa B. (57) koyunlarının çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda koyunları çalan 2 şüphelinin kimliğini tespit eden JASAT ekibi, Emrah B. (30) ile Sinan B.'nin (31) peşine düştü. Şahısları yaptığı operasyonla evde yakalayan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, koyunları çalmadıklarını, ama parasını ödemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine koyunların parası olan 4 bin 500 TL’yi ödeyen 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

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