16 yaşına giren ASÜ istikrarlı biçimde büyüyor

2006 yılında kurulan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 16 yaşını kutluyor. Gerek bilimsel gerek sosyal, kültürel ve sportif gerekse fiziki bakımından istikrarlı biçimde büyüyen ASÜ her geçen yıl saygın konumunu perçinliyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün 16’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle önemli noktalara dikkat çekti. Kurumların büyüyüp gelişmesinin bir anda değil belirli bir süreç içerisinde olduğunu, 16 yıl boyunca ASÜ’de yapılan her işi bu sürecin nadide birer parçaları olarak gördüklerini kaydeden Rektör Şahin, “Fiziki alanların oluşması, altyapı çalışmaları, akademik kadronun teşekkül etmesi, idari işlerin ilerlemesi, yeni okulların kurulması Bunların her birisi zaman içinde tamamlanan, ihtiyaçlara göre geliştirilen ve birbirine eklemlendiğinde anlam zeminine oturan çalışmalar. Büyük bir emek, sabır, özveri isteyen bu süreç, çok değerli katkılarla ilerlemektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Üniversitemizin kurulmasına, büyümesine ve yatırım almasına katkı sunan tüm devlet büyüklerimize, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, Rektörlerimize, kurum içinden ve dışından tüm paydaşlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



“Derinleşme süreci içindeyiz ve hızla ilerliyoruz”

Süreci, temel çalışmalar ve derinleşme çalışmaları şeklinde iki aşamada değerlendirmenin mümkün olduğunu belirten Rektör Şahin, “Herkesin malumu olduğu üzere kurumsal çalışmaların ilk dönemi daha ziyade fiziki alanların oluşturulması ve temel gereksinimlerin karşılanması şeklinde ilerlemektedir. Allah’a şükürler olsun bugün, ASÜ’de önemli diye adlandırılabilecek bir fiziki eksiklik bulunmamaktadır. Altyapı çalışmaları ve üstyapı çalışmaları belli bir noktaya gelmiş durumdadır. Gerek öğrencilerimiz gerekse akademik ve idari tüm çalışanlarımız en ideal koşullarda çalışmakta ve eğitimöğretim aksamadan devam etmektedir. İkinci aşama ise derinleşme aşamasıdır. Temel gereksinimlerin karşılanmasıyla birlikte biz, enerjimizi bu alana daha çok harcayabildiğimiz bir noktaya geldik. Teknolojik uyumlanma, kültürsanatspor faaliyetlerinin zenginleşmesi, bilimsel üretimin artması bu aşamada değerlendirilebilecek faaliyetler arasındadır. Bu çalışmalar da zaman içinde geliştikçe ortaya önemli bir birikim çıkacak ve kurumsallaşma süreci daha incelikli alanlara doğru ilerleyecektir” diye konuştu.



“81 ilden ve dünyanın 57 ülkesinden öğrencimiz var”

Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın 57 ülkesinden öğrencisi olan ASÜ’nün hem kadim kültürel geleneklerine bağlı hem de evrensel değerleri iyi yorumlayabilen bir anlayışla ilerlediğine dikkat çeken Prof. Şahin, “13 fakülte, altı meslek yüksekokulu, bir yüksekokul ve üç enstitü ile ASÜ, eğitimöğretim çalışmaları ve bilimsel projeler üretiyor. Bunun yanı sıra şehirle ilişkiler bakımından da değerli faaliyetler ortaya koyuyor ve kadim şehir Aksaray’ın tüm değerleri bilimsel bir nitelikte geleceğe taşınıyor. Spor ve sağlık alanında ihtisaslaşan ASÜ, kendisi ile aynı dönemde kurulan üniversiteler arasında akademik performans bakımından üst basamaklarda yer alıyor. Tercih edilirliği her geçen yıl daha da artan ASÜ, engelsiz yaşam hususunda Türkiye’de en iyi olma yolunda ilerliyor. Ekolojik çalışmalarla dünyanın en çevreci kampüslerinden birisine sahip olan Üniversitemiz, laboratuvarları ile tüm bölgeye hizmet veriyor. Hijyen ve Sanitasyon Belgesi ile Kalite Belgesine de sahip olan ASÜ, akılcı çalışmalar, el birliği, samimi dualar ve katkılarla büyüyor” şeklinde konuştu.

Giderek kıdemli bir konuma ilerleyen ASÜ’nün başarılarını arttırmak adına ilk günkü heyecan ve derin bir aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Rektör Şahin, “Katkı veren herkese sonsuz teşekkürler. Biz, ülkemizi, şehrimizi ve kurumumuzu derin bir aşkla seviyoruz. Bu ailenin her bir ferdi bizim için çok kıymetli. Biz, hep birlikte büyük bir aileyiz. Nice 16 yıllara” ifadelerini kullandı.

