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Gençlerin Aksaray için projeleri Ideathon yarışmasında keşfedilecek

İHA

Gençlerin Aksaray için projeleri Ideathon yarışmasında keşfedilecek

Aksaray Belediyesi, yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Aksaray Bilim Merkezinde gençlerin şehrimiz için fikirlerinin değerlendirileceği Ideathon yarışması düzenliyor.
Aksaray Bilim Merkezinde düzenlenen Ideathon yarışması ile sınırlı ve tükenmekte olan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, kentimizde yaşamı kolaylaştıran ve bu kapsamda yenilikçi, teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan çözümler üreten proje fikirlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Gençler, Aksaray için geliştirdikleri projeleri sunacağı yarışmada şehrin ulaşım, turizm, gençlik, kültür, eğitim ve çevre eksenlerindeki ihtiyaç ve gelişimine fayda sağlayacak düşüncelerini, halk sağlığına dönük süreçlerde ve operasyonda fayda sağlayacak fikirlerini, sürdürülebilir yaşama dair fayda sağlayan yenilikçi ve uygulanabilir çözümleri, gençlerin istihdamına, yönelik, beyin göçünün önüne geçebilecek, ekonomiye katkı sağlayacak projelerini, gençlerin kültürel ve sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlayacak öngörülerini konu alan sunumlar hazırlayarak bilim merkezinde sunum yapacak. Yarışmaya en az 2 kişilik en fazla 5 er kişilik takımlar halinde başvuru yapılacak. Takım oluşturamayan arkadaşlar program günü bilim merkezinde takımlarını oluşturabilecekler.
Program esnasında kullanılacak bilgisayarlar katılımcılar tarafından getirilecektir. Mazeret bildiren katılımcılara bilgisayar sağlanacaktır. Aksaray bilim merkezine katılımcıların ulaşabilmesi için şehir merkezinden ve KYK yurtlarından servis imkânı sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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