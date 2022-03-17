Aksaray’da KOM, NSM ve Asayiş ekipleri okul önlerinde kuş uçurmuyor

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlere yönelik geniş güvenlik önlemleri alan polis, ortaokul ve lise önlerinde adeta kuş uçurmuyor. Ekipler, dron ile hem denetim hem de takip yapıyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü okul ve çevrelerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapıyor. Özellikle lise ve ortaokul çevrelerini adeta abluka altına alan Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şubesi ekipleri dron ile takip ve denetimler yapıyor. Okul giriş çıkışlarında öğrenciler ve bölgede bulunan vatandaşlar ile araçlar didik didik aranıyor. Tüm şahıslar GBT sorgusundan geçirilirken üzerleri de aranıyor. Uyuşturucuyla mücadele ve meydana gelebilecek olaylara karşı mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların da önüne geçiliyor. Ekipler gün boyu çeşitli okullarda denetimlerini sürdürüyor.

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