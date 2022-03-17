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Başkan Altınsoy: “Bu zafer ebedi varlığımızın yegâne sembolüdür”

İHA

Başkan Altınsoy: “Bu zafer ebedi varlığımızın yegâne sembolüdür”

Çanakkale Zaferinin büyük imkansızlıklara rağmen, imanın, inancın, fedakârlığın ve Türk milletinin bağımsızlık sevdasının dosta düşmana ilan edildiği kutlu bir destan olduğunu vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Ecdadımızın canıyla ve kanıyla tarihe yazdığı muhteşem zafer, bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın yegâne sembolüdür’’ dedi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Aksaray İl Başkan Hüseyin Altınsoy, “Yıldönümünü iftiharla kutladığımız Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Çanakkale’de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir” diye konuştu.
Türk Milleti’nin her daim ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten ataların mirasından ilham ve kuvvet alarak Türkiye’yi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltene kadar durmayacaklarını belirten Başkan Altınsoy, “Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale’de yatan yüzbinlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz vatanımız ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” şeklinde konuştu.

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