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Başkan Dinçer: “Selçuklu Külliyesi çehreyi değiştirecek”

İHA

Başkan Dinçer: “Selçuklu Külliyesi çehreyi değiştirecek”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapımına devam edilen Selçuklu Külliyesinde inşaat çalışmalarını yerinde incelerken, “Selçuklu Külliyesi hayata geçtiği bölgenin çehresini değiştirecek” dedi.
Şehrin merkezinde Belediye Başkanı Evren Dinçer’in projelendirerek inşaat çalışmalarını başlattığı Selçuklu Külliyesi, vatandaşların sosyal donatı anlamında ihtiyaç duyduğu birçok gereksinimin karşılanacak şekilde projelendirildi. Proje kapsamındaki otopark, cami, kıraathane ve emekli dinlenme alanı olarak belirlenen kısımlarda kaba inşaat süreci tamamlandı. Külliyeye ihtişamlı görünüm kazandıracak olan kubbelerde betonarme işlemlerine devam ediliyor. Kubbelerde yapılacak betonarme işçiliğinin tamamlanması ile kaba inşaat tamamlanmış olacak ve külliye şekillenecek. Şehrin kalbinde inşaat çalışmalarının sürdürüldüğü Selçuklu Külliyesi şehrin yoğunluğunda rahat nefes alınacak bir mekân olacak. Vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilecekleri Külliyede kitap severler içinde zengin içeriği ile kıraathane yer alacak. Çarşı merkezinde yorulan evinde sıkılan yaşlıların dinlenebileceği çay içip sohbet edecekleri emekli dinlenme evi proje kapsamında hizmet verecek. Selçuklu Külliyesi, Kuran Kursları, yeşil alanlarının ve sosyal donatı alanları ile hayata geçirildiği bölgenin çehresini değiştirecek.
Selçuklu Külliyesinde devam eden inşaat çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer Külliyenin kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığını duyurdu. Başkan Dinçer, “Pandemi şartları ve çetin geçen kış aylarına rağmen tüm projelerimizde çalışmaları aralıksız sürdürdük. Projelerimizi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz tarihlere yetiştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Şehrin kalbinde yapımına devam ettiğimiz Selçuklu Külliyesinin kaba inşaatını büyük oranda tamamladık. Selçuklu Külliyesinin İnşaat çalışmalarının tamamlanması ve hizmete açılması ile şehrimiz ile sembolleşecek bir mekan kazandırmış olacağız” dedi.

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