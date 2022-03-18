Aksaray'da şehitler mezarı başında anıldı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitler mezarları başında anıldı.

Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Aksaray Şehitliğinde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'anı Kerim okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından şehit aileleri ve il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol ve şehit yakınları kabirlerin başında şehitlere dua etti. Saygı atışı yapılmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.