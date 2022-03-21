Aksaray’da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artırarak devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Aksaray Ankara ve Nevşehir karayollarında da etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri karayollarında güvenlik önlemleri aldı. Kar yağışı bölgesel olarak halen devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.