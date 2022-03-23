Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Aksaray'da jandarma ekipleri zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına yiyecek götürerek onları yalnız bırakmadı.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Havaların soğuk olması nedeniyle araziye çıkan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köpeklere mama verdi. Kentin dört bir yanına ulaşan ekipler en ücra köşelere dahi giderek hayvanları besledi. Jandarma ekiplerinin köpeklere olan ilgi ve sevgisi yürekleri ısıtırken, yaban hayvanların bulunduğu bölgelere de yine ekipler tarafından yem bırakıldı. Jandarma ekipleri soğuk havalar geçene kadar hayvanlara olan çalışmasını devam ettirecek.

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