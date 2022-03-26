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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Millet Bahçeleri Aksaray’a nefes aldıracak

İHA

Millet Bahçeleri Aksaray’a nefes aldıracak

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in yeşil alanların artırılmasına yönelik başlattığı Fatih ve Kalanlar Millet Bahçelerinde çalışmalar bitme aşamasına geldi.
Şehrin ilk Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan Fatih ve Kalanlar Millet Bahçesi projeleri ile kişi başına düşen yeşil alan varlığında önemli artışlar olması planlanıyor. Fatih Mahallesinde toplamda 19 bin metrekare alanda hayata geçirilen Fatih Millet Bahçesinin 11 bin metrekaresi yeşil olan olarak belirlendi. Şehrin sosyal donatı alanlarını geliştirmek, sayısını artırmak adına hayata geçirilen Millet Bahçesinde vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenebilmeleri için ise 14 adet kamelya ve 95 metrekare genişliğinde kafeterya bulunuyor. Kalanlar Millet Bahçesi ise 42 bin metrekarelik alanda hayata geçiyor. Fatih Millet Bahçesinde olduğu gibi Kalanlar Millet Bahçesinde de bisiklet yolları, kıraathane ve bitki görsel alanları bulunuyor. Her iki Millet Bahçesinde de çocuklar için yeni nesil oyun grupları ve zihinsel fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak alanlar bulunuyor. Ayrıca sportif etkinliklerin yapılabileceği basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunabiliyor. Millet Bahçelerinde günün her saatinde vatandaşlar dekoratif kamelyaları ve yürüyüş yollarını gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için modern aydınlatmalar kullanılarak aydınlatıldı.
Fatih ve Kalanlar Millet Bahçeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Millet Bahçelerinde vatandaşları doğa ile buluşturacaklarını ifade etti. Başkan Dinçer, “Şehrimizde vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte huzurla zaman geçirebilmeleri adına birçok çalışma gerçekleştirdik. Sosyal donatı alanlarının genişletilmesi adına yaptığımız çalışmalardan olan Millet Bahçeleri projelerimizi tamamlama aşamasına geldik. Millet Bahçelerimizi hizmete açtığımızda vatandaşlarımız aileleri ile birlikte huzur ve güvenle kullanabilecekler. Ayrıca Millet Bahçelerimiz şehrimizin yeniden Yeşil Aksaray olarak anılmasına katkı sağlayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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