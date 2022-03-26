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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy esnaflarla görüşüyor

İHA

Başkan Altınsoy esnaflarla görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Gönül Seferberliği” programı çerçevesinde AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Teşkilat çalışmalarının yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sorunları, talepleri dinliyor. Esnaflarla sohbet eden İl Başkanı Altınsoy, “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her zaman dinamik, her zaman sahada bir teşkilat olan AK Parti kadroları olarak biz de çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Ortak paydamız Aksaray, gayretimiz Aksaray’ımız için ülkemiz için hep daha iyisinin peşindeyiz. Teşkilat çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz. Onları dinleyerek, talep ve önerilerini dikkate alıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın derdi bizim derdimiz. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bizim siyasetimizin odak noktası insandır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın söylemi çalışmalarımızın merkezi olmuştur. Milletine aşık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 20 yıl önce çıktığımız bu yolda misyonumuz aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde seçim zaferlerinin yanı sıra büyük badireleri de milletimizin destekleriyle atlattık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Çalışmalarımızı da bu minvalde yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

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