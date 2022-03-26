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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da “Kan Dostum” projesine yoğun ilgi

İHA

Aksaray’da “Kan Dostum” projesine yoğun ilgi

Aksaray’da Kızılay’ın “Kan bağışı hayat kurtarır” sloganıyla sürdürdüğü kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kızılay'ın, Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan kış koşullarının kan bağışlarını da olumsuz etkilemesi üzerine yeni bir kan bağışı kampanyası başlattığını duyurmasının ardından Aksaray’daki ekip de harekete geçti. Kızılay’ın, “Kan bağışı hayat kurtarır” sloganı ile Kan Dostum projesinin tanıtımını gerçekleştiren bağış toplama ekibi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndaki Mobil Kan Toplama Merkezi’nde önce vatandaşların kan bağış formlarını aldı. Kan bağış formunu dolduran vatandaşlar şeker ölçümü ve tansiyon ölçümünün ardından kan verdi. Özellikle genç nüfus kan bağışına ilgi gösterdi.
Mobil merkez sorumlusu Dr. Mustafa Kürşat Uzandaç, kan bağışının yararları ve vatandaşların azalan kan stoklarına verdiği desteği anlatarak, “Kan bağışı pandemi döneminde ve soğuklarda oldukça azaldı. Kan bağışının insanlara faydasını anlattık. Vücudumuza faydaları var, karaciğer yağlanması azalır, kolesterol düşer. Baş ağrıları gider, ayak yanmaları biter. Kan bağışı vücut için detoks sayılır. Bunlar haricinde bağışlanan her kan ayrıştırıp, trombosit ve plazma olarak kullanılıyor. Ayrıca her bağışınızda bağışçımızın adına Kızılay ormanlarında bir fide dikilmektedir. Kan bağışlarının faydalarının yanında pandemi dönemindeki azalmalarda basınımızın duyarlılığı sayesinde inşallah vatandaşlarımız haber alarak bu duyarlılığı artırmaya çalışacağız” dedi.
Arkadaşı ile birlikte kan veren Zeynep Yılmaz (22), “Son zamanlarda pandemi ve hava şartları nedeniyle kan stoklarının azaldığını duyduk. Biz de duyarlı birer vatandaş olarak kan bağışladık. Buradan tüm Aksaray halkına da kan bağışlamalarını rica ediyorum” diye konuştu.
Beyza Sevim Gökçe (22) de, “Son zamanlarda kan stoklarında azalma olduğu için ben de kan bağışında bulundum. Tüm halkımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarır” dedi.
Kan stoklarındaki azalmaya karşı Kızılay’a destek olmaya geldiğini belirten Zafer Can Mutlu (19), “Son zamanlardaki kan stoklarındaki azalmadan dolayı meydandaki kan aracına geldim. Kan ver hayata can ver diyerek kan verdim. Gerçekten herkesi kan vermeye davet ediyorum. Çok sıcak ilgi alaka var, inşallah kanımın birilerine faydası olur. Can kurtarır diye umuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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