Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor: 3-0

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) -

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Maglio (Cansu Bir, Fulden Ural, Dumcheva, Sudenaz Uzun)

SETLER: 25-12, 25-19, 25-17

SÜRE: 74 dakika (22, 27, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25 ´inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüler Belediyespor´u 3-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-03-27 18:47:23



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