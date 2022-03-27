Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor: 3-0

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) -
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Maglio (Cansu Bir, Fulden Ural, Dumcheva, Sudenaz Uzun)
SETLER: 25-12, 25-19, 25-17
SÜRE: 74 dakika (22, 27, 25)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25 ´inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüler Belediyespor´u 3-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-03-27 18:47:23
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