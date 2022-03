Asiye, mezun olduğu okulda usta öğretici olarak çalışıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin pastane bölümünden 2 yıl önce mezun olan Asiye Dilara Dalkılıç (24), aynı okulun uygulama otelinde usta öğretici olarak çalışıyor. Dalkılıç, "Teyzemden esinlenerek girdiğim okuldan mezun oldum. 8 ay önce ise usta öğretici olarak göreve başladım. Şu an da mutfağımızda 11 erkek ve 2 kadın olarak çalışıyoruz. Ben pastane bölümünde tek kadın çalışanım. Mezun olduğum yerde çalışmak benim için büyük bir mutluluk ve ailem için de büyük bir gurur" dedi.

Aksaray'da yaşayan Asiye Dilara Dalkılıç, 2016 yılında Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin pastane bölümünden mezun oldu. Ardından Aksaray Güzelyurt Meslek Yüksek Okulu´nda 2 yıl aşçılık eğitimi aldı. Daha sonra Antalya'da otellerde çalışan Dalkılıç, yaklaşık 8 ay önce de mezun olduğu lisenin uygulama otelinde usta öğretici olarak işe başladı. Hem öğrencilere pastanın yapımını öğreten hem de okulun uygulama otelindeki müşterilere ikram için pasta yapan Dalkılıç, şunları söyledi:

''Teyzem aşçı olduğu için bende turizm meslek lisesinde okumaya karar verdim. Lise ikinci sınıfta pastane bölümünü stajımda seçmiştim. Pastane bölümünde çalışınca tatlı ve pastalarla bir oldum. Turizm meslek lisesinde 4 yıl okudum. Daha sonra Aksaray Güzelyurt Meslek Yüksek Okulunda 2 yıllık aşçılık bölümünden mezun oldum. Sonra okuduğum okula 8 ay önce usta öğretici olarak tekrar gelerek çalışmaya başladım. Şu an da mutfağımızda 11 erkek ve 2 kadın olarak çalışıyoruz. Ben pastane bölümünde tek kadın çalışanım. Diğer kadın arkadaşımda yemek işiyle uğraşıyor"

'KADINLAR İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARABİLİR'

Dalkılıç, "Anadolu´da genelde ağırlık olarak erkeklerin tatlı ve hamur işlerini yaptığı bir dönemde, erken yaşta işimi elime aldım. Antalya´da otellerde bir süre çalışarak tecrübe edinmiştim. Şu an da mezun olduğum okulun mutfağında kendi başıma pastacı olarak çalışıyorum. Bu benim için büyük bir mutluluk ve ailem içinde büyük bir gurur. Kendi kazancımızı çalışarak genç yaşta sağlaması ayrı bir mutluluk. Bu dönemde aileme de yardımcı oluyorum. İşimi de severek yapıyorum. Kadınlar isterse her şeyi başarabilirler. Bizler kadın olarak bir erkeğe bağlı kalmamalıyız. Kendi paramızı kendimiz kazanmalıyız. İlerleyen zamanda ise hayalim olan pastaneyi açmayı düşünüyorum. Şu an da bende okulumuzda okuyan kız öğrencilerimizin mesleğe olan ilgilerini artırmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'ASİYE İLE GURUR DUYUYORUZ'

Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ergün Demirer ise, "Asiye bizim mutfak bölümü mezunlarımızdan. Okulumuzda işe başlaması bizim için çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Mutfağımızın farklı dalları var. Burada kendi ekmeğimizi, kuru pasta, yaş pasta ile tatlılarımızı yapıyor. Bizde hem uygulama otelimizde misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Hem de okulumuzdaki öğrencilere örnek olması bizim için son derece kıymetli" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

